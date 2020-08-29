Офіційно: 29 серпня підтверджено 225 випадків зараження COVID-19 та два летальних випадки

Станом на 29 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 5699 випадках діагноз лабораторно підтверджений (5282 випадки – дорослі, 414 випадків – діти), з них 66 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3000 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3645, з яких 1891 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 102 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1754 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 120 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1547 (721 одужало, 7 летальних, 819 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 324 (115 одужало, 5 летальних, 204 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 76 (27 одужало, 1 летальний , 48 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 264 (128 одужало, 2 летальних, 134 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 287 (118 одужало, 1 летальний , 168 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 168 (65 одужало, 7 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 96 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 289 (163 одужало, 5 летальних, 121 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 78 (41 одужало, 37 продовжують хворіти);
– Козівський район – 157 (82 одужало, 1 летальний, 74 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 497 (447 одужало, 8 летальних, 42 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 173 (134 одужало, 39 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 316 (260 одужало, 6 летальних, 50 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 93 (45 одужало, 1 летальний, 47 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 25 (9 одужало, 3 летальних, 13 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 192 (65 одужало, 1 летальний, 126 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 474 (202 одужало, 4 летальних, 268 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 488 (163 одужало, 3 летальних , 322 продовжують хворіти);
– Шумський район – 251 (215 одужало, 10 летальних, 26 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 48 осіб;
проведено 1056 досліджень методом ПЛР;
проведено 43 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 6 осіб виявлено позитивний результат.
підтверджено 225 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (63 особи)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 2
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Більче-Золоте – 1
Бучацький район (12 осіб):
• м. Бучач – 7
• с. Пишківці – 1
• с. Жизномир – 2
• с. Трибухівці – 2
Гусятинський район (19 осіб):
• смт Гримайлів – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Целіїв – 1
• м. Копичинці – 7
• с. Котівка – 2
• с. Хлопівка – 2
• м. Хоростків – 4
• с. Яблунів – 1
Збаразький район (15 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Шимківці – 1
• с. Верняки – 1
• с. Чернихівці – 4
• с. Тарасівка – 1
• с. Базаринці – 2
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Мшана – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 2
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Жолоби – 1
• с. Бонівка – 1
️Монастириський район (14 осіб):
• сел. Коропець – 4
• с. Дубенка – 2
• с. Бертники – 1
• м. Монастириська – 3
• с. Низьколози – 1
• с. Горішня Слобідка – 2
• с. Вербка – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 2
• с. Колодіївка – 3
• с. Полупанівка – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Клебанівка – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Теребовлянський район (32 особи):
• м. Теребовля – 29
• смт Микулинці – 2
• с. Багатківці – 1
Тернопільський район (18 осіб):
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Мишковичі – 2
• с. Дичків – 2
• с. Підгородне – 1
• с. Соборне – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 3
• с. Довжанка – 1
• с. Смиківці – 2
• с. Велика Лука – 1
Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 10
• с. Улашківці – 1
• с. Колиндяни – 4
• с. Ридодуби – 1
• с. Шманьківчики – 1
• смт Заводське – 3
• с. Давидківці – 1
• с. Білобожниця – 2
Шумський район (1 особа):
• с. Забара – 1