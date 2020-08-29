Офіційно: 29 серпня підтверджено 225 випадків зараження COVID-19 та два летальних випадки

Станом на 29 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 5699 випадках діагноз лабораторно підтверджений (5282 випадки – дорослі, 414 випадків – діти), з них 66 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3000 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3645, з яких 1891 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 102 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1754 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 120 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).