Чиновники тернопільської міської ради навіть за 400%-і премії не можуть правильно розібратися в невеликому тексті, щоб надати конструктивну відповідь

Міська рада опублікувала офіційну відповідь на петицію про відновлення площі парку Шевченка в розмірі 22га,

яка набрала більше потрібної кількості голосів, з таким змістом:

“На Вашу петицію інформуємо, що зелені насадження загального користування на сьогодні в місті складають 460 га. До того ж, площі зелених насаджень у місті Тернополі щороку збільшуються. Станом на березень 2023 року в процесі внесення змін у містобудівну документацію запропоновано 20 об’єктів нових зелених насаджень у Тернополі, у тому числі будівництво нового парку площею біля 10 га, який буде розміщений на території мікрорайону №14, сквери по проспекту Злуки (в районі «Канада»), проспекту Куліша, вул. Леся Курбаса. Створення зелених зон загального користування передбачено по всіх територіях нових житлових районів міста.

Міський голова С.В.Надал”.

Нагадаю, Тернопільська міська рада та Сергій Надал, що в тексті петиції інформація про статистику та перспективи зелених насаджень в місті була використана для загального опису ситуації з зеленими насадженнями і відповідати на неї не потрібно було, так як це додатковий матеріал для інформування читача, а в петиції сформульована чітка вимога повернути відповідні межі та земельні ділянки до території парку Шевченка, визначити їх як землі рекреаційного призначення чим відновити площу парку в загальному розмірі 22 гектари згідно з документацією на 2010р. Саме не цей запит потрібно було дати відповідь.

У відповіді ТМР немає жодної згадки, а ні про земельні ділянки, що зазначені в петиції, ні про сам парк Шевченка, також немає відповіді про позитивне чи негативне рішення по цій петиції і причини того чи іншого рішення. У відповіді вказана якась суха статистика, що не відноситься до суті петиції, а тому вважатиму, що дана відповідь не може стосуватися вимоги петиції взагалі і не може вважатися відповіддю як такою. Мені шкода, що відповідальні працівники міської ради навіть за 400%-і премії не можуть правильно розібратися в невеликому тексті, щоб надати конструктивну відповідь.

Зі своєї сторони можу допомогти розібратися відповідальним особам ТМР надавши приклад потрібної відповіді у таких варіантах:

1. Можливість повернення меж парку буде розглянута, буде створена відповідна комісія, яка визначить таку можливість чи тому подібне;

2. Межі парку не можуть бути повернуті через ту чи іншу причину. (Із вичерпним переліком причин і факторів).

Приблизно такою повинна бути відповідь на дану петицію.

Хочу нагадати працівникам ТМР, що згідно ст.23-1 Закону України “Про звернення громадян”

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті головою відповідної місцевої ради – щодо електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування.

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

А також згідно ст.24 Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. Andriy Budzinsky