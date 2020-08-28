Bridgestone Blizzak DM-V2 – доступные шины для зимних условий

Выбирая шину Bridgestone Blizzak DM-V2, покупатели гарантировано получают качественное предложение премиального класса с гарантией о производителя. В основе производства blizzak dm-v2 применяется специальная каучуковая смесь, что делает такие изделия идеальными для использования на снегу, мокром асфальте или льду. Данная модель шин успешно выпускается с 2014 года и пользуется популярностью у владельцев большого количества авто.

Преимущественные особенности резины

Благодаря конструкционным особенностям шина сохраняет свои свойства при низких температурах, гарантируя идеальное сцепление с поверхностями. Геометрические вырезы создают центральную канавку, что и гарантирует идеальный отвод воды и снега. Агрессивный рисунок исключает лишнее скольжение и создает хорошее сцепление на скользкой дороге. Усиленная боковина создает уверенность в езде и гарантирует высокий уровень безопасности. Канавки по бокам создают уверенность в езде и оптимальный контакт с поверхностью дороги.

Ко всему этому создается акустический комфорт. Низкий уровень шума позволит без проблем преодолевать большие расстояния. Такая модель шин идеально подойдет тем водителям, которые хотят получить сбалансированные характеристики, комфорт, безопасность и хорошую управляемость.

Протектор Bridgestone Blizzak DM-V2

Это классическая шина, поэтому производитель рекомендует использовать её от ранней осени до поздней весны. Прорези на поверхности идеально забирают воду, мокрый и рыхлый снег, гарантируют хорошее сцепление на скользкой дороге, удерживают идеальную управляемость на высоких скоростях.

Направленный рисунок шин является сигналом того, что они идеально справляются с разными видами поверхностей. Могут одинаково хорошо показывать идеальные условия езды как на ровном асфальте, так и на неровностях.

Как продлить срок службы шины?

Какое бы не было качество купленной резины, без должного обслуживания и ухода она долго не проживет. Поэтому нужно руководствовать рекомендациями и советами специалистов:

постоянно контролировать давление;

правильно хранить шины;

не эксплуатировать их в летнее время;

своевременно заклеивать проколы;

выставлять правильный развал-схождение колес.

Особое внимание нужно обратить на типоразмер и рекомендации завода-изготовителя. Нужно покупать только тот размер, который соответствует требованиям.





