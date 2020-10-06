Лабораторія успіху у “Промінчиках”: школа фінансової грамотності для підлітків

Важливо не те, скільки ти заробляєш грошей, а те, скільки в тебе їх є.

Чим раніше ваша дитина зрозуміє цю істину, чим раніше навчиться правильно поводитися з грошима, тим комфортніше і безпечніше буде її життя в дорослому віці.

Програма Школи фінансової грамотності складається з 2-х модулів: «Я і фінанси», «Фінанси навколо мене».

На 1-му модулі підлітки сформують базове уявлення про фінансовий світ дорослих, познайомляться з такими поняттями, як сімейний бюджет, види і джерела доходів сім’ї, види витрат, професії, особиста фінансова безпека, фінансова стабільність і благополуччя сім’ї.

По закінченні курсу у дітей буде чітке уявлення про гроші і сімейний бюджет.

Підлітки будуть розуміти, як батьки заробляють гроші, і з повагою ставитися до праці батьків.

Усвідомлять різницю між необхідними і бажаними витратами, навчаться визначати пріоритетність тих чи інших витрат.

Будуть ефективніше розпоряджатися кишеньковими грошима.

Засвоять 3 базових фінансових компетенції – заробляти, зберігати, вкладати.

На другому модулі підлітки отримають фінансові знання, необхідні для побудови фінансової незалежності у дорослому житті, навчаться ставити довгострокові фінансові цілі, шукати шляхи їх досягнення, бачити існуючі можливості.

Кожне заняття – це мінімум теорії і максимум практики у різних формах: ігри, конкурси, мозкові штурми, ток-шоу, дискусії та інше. На кожному модулі підлітки будуть закріплювати отримані знання на практиці – у фінансових іграх-тренажерах «Лісові комерсанти» (для дітей 9-12 років) і «Життєвий капітал» (для підлітків 13-15 років). Також програмою передбачені екскурсії в банк і страхову компанію.

Кожен модуль складається з 12 занять тривалістю 2,5 год.

Запрошуємо вас разом з дитиною на безкоштовне презентаційне заняття 11 жовтня.

Деталі і запис за тел. 097-5969021 http://prominchyky.com.ua/shkola-finansovoi-hramotnosti/