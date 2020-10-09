Офіційно: 9 жовтня видужало 354 особи, підтверджено 305 випадків зараження COVID-19 та 7 смертей

Станом на 09 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 15279 випадках діагноз лабораторно підтверджений (14147 випадків – дорослі, 1132 випадки – діти), з них 194 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 10713 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4345 (2739 одужало, 44 летальних, 1562 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 756 (614 одужало, 8 летальних, 134 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 652 (326 одужало, 7 летальних, 319 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 761 (537 одужало, 16 летальних, 208 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 676 (587 одужало, 9 летальних , 80 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 668 (465 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 187 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 770 (512 одужало, 8 летальних, 250 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 389 (298 одужало, 1 летальний, 90 продовжують хворіти);

– Козівський район – 447 (303 одужало, 3 летальних, 141 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 985 (764 одужало, 16 летальних, 205 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 423 (333 одужало, 2 летальних, 88 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 593 (525 одужало, 10 летальних, 58 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 391 (267 одужало, 3 летальних, 121 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 138 (88 одужало, 3 летальних, 47 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 569 (364 одужало, 10 летальних, 195 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1224 (823 одужало, 11 летальних, 390 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1008 (825 одужало, 12 летальних, 171 продовжують хворіти);

– Шумський район – 484 (343 одужало, 14 летальних, 127 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 354 особи;

проведено 738 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 305 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 7 летальних випадків: жінка 62 р. м. Тернопіль, жінка 74 р. Козівський район с. Потік, жінка 80 р. Заліщицький район с. Блищанка, чоловік 63 р. м. Тернопіль, жінка 64 р. м. Теребовля, чоловік 79 р. м. Тернопіль, чоловік 67 р. м. Тернопіль.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (60 осіб)

Бережанський район (21 особа):

• м. Бережани – 17

• с. Літятин – 1

• с. Слов’ятин – 1

• с. Стриганці – 1

• с. Підлісне – 1

Борщівський район (28 осіб):

• м. Борщів – 5

• смт Мельниця-Подільська – 8

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Грошова – 3

• с. Озеряни – 1

• с. Лосяч – 1

• с. Стрілківці – 2

• с. Вовківці – 1

• с. Висічка – 1

• с. Сков’ятин – 1

• с. Глибочок – 1

• с. Зелене – 1

• с. Сапанів – 1

Бучацький район (13 осіб):

• м. Бучач – 5

• с. Порохова – 1

• с. Переволока – 2

• с. Трибухівці – 2

• с. Жизномир – 1

• с. Білявинці – 1

• с. Бариш – 1

Гусятинський район (11 осіб):

• смт Гусятин – 3

• м. Копичинці – 4

• с. Малі Бірки – 1

• с. Сидорів – 1

• с. Суходіл – 1

• с. Личківці – 1

Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 4

• с. Блищанка – 1

• с. Новосілка – 3

• с. Бедриківці – 1

• с. Добрівляни – 1

Збаразький район (11 осіб):

• м. Збараж – 4

• смт Вишнівець – 1

• с. Чернихівці – 2

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Залужжя – 2

• с. Кинахівці – 1

Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 3

• с. Присівці – 1

• с. Жабиня – 1

• с. Волосівка – 1

Козівський район (8 осіб):

• с. Конюхи – 1

• смт Козлів – 2

• с. Кальне – 1

• с. Дмухівці – 2

• с. Таурів – 1

• с. Потік – 1

Кременецький район (25 осіб):

• м. Кременець – 10

• с. Сапанів – 4

• с. Великі Бережці – 3

• с. Кушлин – 2

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Шпиколоси – 1

• с. Рибча – 1

• с. Кімната – 3

Лановецький район (16 осіб):

• м. Ланівці – 12

• с. Краснолука – 1

• с. Борсуки – 1

• с. Волиця – 2

Монастириський район (11 осіб):

• м. Монастириська – 7

• с. Бертники – 1

• с. Гончарівка – 1

• с. Садове – 1

• с. Ковалівка – 1

Підволочиський район (15 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• с. Пальчинці – 1

• с. Оріховець – 2

• с. Шельпаки – 1

• с. Нове Село – 5

• с. Лисичинці – 1

• с. Богданівка – 1

• с. Новосілка – 1

Підгаєцький район (0 осіби)

Теребовлянський район (28 осіб):

• м. Теребовля – 13

• смт Микулинці – 3

• смт Дружба – 1

• с. Буданів – 3

• с. Золотники – 1

• с. Зеленче – 4

• с. Воля – 1

• с. Романівка – 1

• с. Великий Говилів – 1

Тернопільський район (15 осіб):

• с. Підгородне – 1

• с. Ступки – 1

• с. Смиківці – 1

• с. Драганівка – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Великі Гаї – 6

• с. Прошова – 1

• с. Шляхтинці – 2

Чортківський район (17 осіб):

• м. Чортків – 13

• с. Бичківці – 1

• с. Горішнє – 1

• с. Біла – 1

• с. Улашківці – 1

Шумський район (10 осіб): • м. Шумськ – 2 • с. Підгайці – 1 • с. Малі Дедеркали – 1 • с. Бриків – 1 • с. Великі Загайці – 1 • с. Угорськ – 2 • с. Обич – 1 • с. Садки – 1