Офіційно на 24 листопада: 238 нових випадків коронавірусу та 9 смертей в області

238 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 24 листопада 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 9 (жінка 83 р. Бережанський район с. Демня, жінка 42 р. Зборівський район с. Мшана, жінка 52 р. Чортківський район с. Білобожниця, чоловік 81 р. м. Кременець, жінка 99 р. Чортківський район с. Білобожниця, жінка 79 р. Борщівський район с. Гермаківка, чоловік 52 р. Підволочиський район с. Галущинці, чоловік 46 р. м. Тернопіль, чоловік 84 р. м. Тернопіль).

одужало – 332 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 937

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 26052 особи;

одужало – 20308 осіб;

летальних випадків – 360 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 6941 (5207 одужало, 80 летальних, 1654 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1308 (980 одужало, 12 летальних, 316 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1248 (1017 одужало, 20 летальних, 211 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1055 (947 одужало, 17 летальних, 91 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1300 (968 одужало, 19 летальних, 313 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1194 (996 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 174 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1166 (962 одужало, 16 летальних, 188 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 605 (527 одужало, 9 летальних, 69 продовжують хворіти);

– Козівський район – 748 (594 одужало, 5 летальних, 149 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1507 (1261 одужало, 26 летальних, 220 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 642 (532 одужало, 2 летальних, 108 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1030 (866 одужало, 21 летальних, 143 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 986 (684 одужало, 9 летальних, 293 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 371 (301 одужало, 3 летальних, 67 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1074 (894 одужало, 25 летальних, 155 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2116 (1550 одужало, 23 летальних, 543 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1915 (1435 одужало, 29 летальних, 451 продовжують хворіти);

– Шумський район – 846 (587 одужало, 19 летальних, 240 продовжують хворіти);

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (66 осіб)

Бережанський район (12 осіб):

• м. Бережани – 9

• с. Тростянець – 2

• с. Шибалин – 1

Борщівський район (13 осіб):

• смт Скала-Подільська – 9

• с. Цигани – 1

• с. Гуштин – 2

• с. Іване-Пусте – 1

Бучацький район (1 особа):

• с. Бучач – 1

Гусятинський район (9 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 4

• с. Мала Лука – 1

• с. Оришківці – 1

Заліщицький район (7 осіб):

• м. Заліщики – 5

• с. Кулаківці – 1

• с. Колодрібка – 1

Збаразький район (1 особа):

• м. Збараж – 1

Зборівський район (14 осіб):

• м. Зборів – 5

• с. Панасівка – 2

• с. Чистопади – 1

• с. Чорний Ліс – 1

• с. Ренів – 1

• с. Бліх – 2

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Вільшанка – 1

Козівський район (9 осіб):

• смт Козова – 2

• с. Таурів – 4

• с. Хоростець – 1

• с. Конюхи – 1

• с. Слобідка – 1

Кременецький район (18 осіб):

• м. Кременець – 8

• м. Почаїв – 2

• с. Лопушне – 1

• с. Старий Тараж – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Горинка – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Духів – 1

Лановецький район (11 осіб):

• м. Ланівці – 1

• с. Вишгородок – 2

• с. Маневе – 2

• с. Оришківці – 2

• с. Нападівка – 2

• с. Лопушне – 1

• с. Печірна – 1

Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 1

• сел. Коропець – 1

Підволочиський район (20 осіб):

• смт Підволочиськ – 13

• м. Скалат – 2

• с. Зарубинці – 1

• с. Кошляки – 1

• с. Росохуватець – 2

• с. Староміщина – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (8 осіб):

• м. Теребовля – 1

• смт Микулинці – 2

• с. Іванівка – 1

• с. Струсів – 1

• с. Великий Говилів – 1

• с. Вишнівчик – 1

• с. Хмелівка – 1

Тернопільський район (23 особи):

• с. Настасів – 3

• с. Петриків – 2

• с. Грабовець – 1

• с. Великий Глибочок – 4

• с. Застав’я – 1

• с. Козівка – 2

• с. Великі Гаї – 3

• с. Смиківці – 1

• смт Велика Березовиця – 3

• с. Байківці – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Підгородне – 1

Чортківський район (9 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Білобожниця – 2

• с. Біла – 1

• с. Шманьківці – 2

Шумський район (15 осіб): • м. Шумськ – 3 • с. Великі Дедеркали – 1 • с. Вілія – 3 • с. Шкроботівка – 3 • с. Вовківці – 2 • с. Великі Загайці – 1 • с. Васьківці – 1 • с. Кордишів – 1 Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”