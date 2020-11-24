Депутатів Тернопільської міської ради просять здати кров

У Тернополі донорський проект «Одна Кров» звернувся до депутатів

Днями донорський проект «Одна Кров» звернувся до депутатів Тернопільської міської ради з пропозицією при змозі здати кров в обласному Центрі переливання крові.

За словами керівника ГО «Одна Кров» Романа Ничвидюка, перед першою сесією всім депутатам восьмого скликання роздали оголошення про те, що обласному центру крові потрібні донори. Наразі відгукнулося декілька депутатів з 42-х. Також відправили особисте запрошення міському голові Тернополя і чекають відповіді.

При змозі Ви також можете долучитися до здачі крові. Якщо Вам виповнилось 18 років і Ви не маєте певних протипоказань, то телефонуйте: +380984985153