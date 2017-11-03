Околиці Тернополя заливають фекаліями, здобреними фосфатами (відео)



Проблема незаконного зливу нечистот та відходів довкола Тернополя набирає усе більшого значення. Про це повідомляють активісти у групі Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”.

Ні для кого не секрет, що величезна кількість домашніх господарств у містечках і селах, де відсутня централізована каналізація та очисні споруди, користуються послугами різноманітних «приватників», які за відповідну плату за допомогою машин-бочок здійснюють відкачку нечистот із септиків та вигрібних ям. Але куди ж потім діваються ці нечистоти? Люди воліють не думати про це незручне для них питання, але шила в мішку не сховати – «приватники» відходи та нечистоти зливають на полях, у лісах, будь-де, аби не платити водоканалам за злив у їхні мережі. Чим завдають істотної шкоди навколишньому середовищу, нищать природу та створюють небезпеку для здоров’я інших людей.

Працюють такі «приватники» подекуди взагалі без будь-яких документів на таку діяльність, не сплачують жодних податків до місцевих бюджетів та не дотримуються жодних правил щодо видалення відходів. Проте збитки, які вони завдають довкіллю в результаті незаконного зливу нечистот та відходів, можуть вимірюватися сотнями тисяч гривень.

Близько двох років тому активісти громадської організації «Скеля» зловили на «гарячому» одну таку машину, яка просто на околиці села Гаї Шевченківські зливала нечистоти. Тоді порушники відбулися сплатою штрафу та обіцянкою припинити незаконну діяльність. І слова свого здається дотримали, оскільки за весь цей час не були помічені за цим суспільно небезпечним заняттям. Проте їхнє місце одразу ж зайняли інші підприємливі ділки, які врахували сумний досвід своїх попередників, та стали значно обережнішими.

Тривалий час окремі місцеві мешканці села Гаї Шевченківські здійснювали віддалене спостереження за двома такими машинами, які викачували нечистоти із сільських септиків, вигрібних ям та майже непомітно зливали їх одразу за межами села. Абсолютно не переймаючись, що зливають відходи на живі поля, врожаї з яких попадуть цим же мешканцям на стіл. Що поряд з селом гуляють інші люди, діти, які можуть наразитися на небезпеку від отруйних відходів. Що нищать зелені насадження та дерева, які є прихистком для різноманітних представників флори і які продукують чисте повітря. Зібрані матеріали мешканці села передали активістам «Скелі» для вжиття необхідних заходів.

Так, 30 вересня 2017 року активісти «Скелі» під час незаконного зливу нечистот затримали на «гарячому» автомобіль-бочку, водій якої і здійснював безпосередньо це суспільно небезпечне діяння. Під час затримання та подальших намагань втечі порушник чинив опір активістам та власним автомобілем здійснив спробу наїзду на одного з них. На щастя, активіст не постраждав, але вражає та наглість та самовпевненість порушників. Активісти викликали поліцію та сільського голову, зафіксували порушення, і поставили вимогу про відкриту зустріч зустріч в понеділок 2 жовтня у сільській раді, разом із цими ділками, котрі за інформацією селян зливають нечистоти близько 7 років! Вимоги прості – порушники мають сплатити серйозний штраф за шкоду довкіллю у бюджет села та припинити незаконну діяльність.

А вже 3 жовтня було затримано другий автомобіль-бочку з порушниками, які просто серед білого дня на околиці села зливали нечистоти. Активісти спільно із сільським головою Богданом Бричем затримали порушників, викликали поліцію, зафіксували порушення.

У діях порушників містяться ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст..52 КУПАП «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель». Активісти наполягають на застосуванні до порушників жорстких санкцій, аж до кримінальної відповідальності за ст.239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України.

Проте, як кажуть, попит породжує пропозицію. Відсутність централізованої каналізації, очисних споруд, збільшення числа домогосподарств сприяє тому, аби з’являлися такі от «ділки», які за прийнятні гроші вивозять нечистоти і відходи. Ці безчесні люди не переймаються моральним аспектом питання, їх не турбує знищена природа і створення небезпеки для інших людей. Їх цікавлять лише гроші.

Ми хотіли би порадити тим, у кого є потреба у видаленні нечистот і відходів – не співпрацюйте з такими «ділками», адже в свою чергу ви стаєте співучасниками їхніх злочинів. Краще переплатити невелику суму і замовити послуги водоканалу, тоді ви точно будете впевнені, що відходи не виллють за першим поворотом на поле. А головам сільських рад є порада замислитися над цим питанням і спробувати проблему обернути на додаткові надходження до місцевих бюджетів, взяти видалення нечистот і відходів під власний контроль, систематизувати та зробити цю послугу зрозумілою і легкодоступною усім мешканцям. Тоді і не залишиться місця спритним порушникам.