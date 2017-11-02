Хто на Тернопільщині нищить сквер Устима Голоднюка

Революція Гідності у листопаді 2013 – лютому 2014 роках… Щоразу при згадці тих подій серце мимоволі щемить.

З метою увіковічення пам’яті про людей, які трагічно загинули на Майдані у Києві, Бережанською міською радою облаштовано сквер імені Устима Голоднюка – молодого студента-героя Революції Гідності, котрий навчався у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Багато зусиль було докладено для того, щоб територія скверу виглядала привабливою. На жаль, часто люди замість того, щоб чимось допомогти, плюндрують працю інших.

Так, одна з місцевих мешканок, яка проживає у сусідньому будинку біля скверу Устима Голоднюка, регулярно виливала залишки їжі на клумби з посадженими декоративними рослинами.

Працівники Бережанської міської ради склали протокол про адміністративне правопорушення, проте, чи стане це уроком для інших, невідомо.

Сумно й боляче бачити людську байдужість, особливо в час, коли в державі триває війна, коли кількість загиблих героїв складає вже не сотню, а декілька тисяч хоробрих патріотів, котрі віддали життя за краще майбутнє для нас.

Допоки кожен не усвідомить власну відповідальність перед своєю громадою й Україною загалом, позитивних змін у суспільстві годі очікувати.

Перш за все цінуймо те, що маємо. Якщо кожен з нас докладе хоча б трохи зусиль, Бережани розквітнуть та стануть перспективним, економічно розвиненим містом.

За інф. Бережанської міської ради