Олександр Солонтай: “Мені дуже приємно, що Сороколіт і Турський долучаються до нашої команди!”
Депутати тернопільської міської ради Іван Сороколіт та Ігор Турський написали заяви на вступ у партію “Сила Людей”. Як з’ясувалось, в партію їх особисто запросив один з лідерів об’єднання Олександр Солонтай. Відомий політик в мережі Фейсбук вже привітав тернополян з прийнятим рішенням.
- Олександр Солонтай Іван Сороколіт та Ігор Турський знаю багато років. Івана більше десяти. Своїми діями та вчинками Ви на ділі довели, що ви позитивні та сильні особистості, тому мені особисто, як одному лідерів ідеї створення Сили Людей дуже приємно, що такі люди долучаються до нашої команди! Радий, що цього разу Ви прийняли моє запрошення та інших лідерів об’єднуватися з сильними людьми з усієї України. Попереду дуже багато роботи та перемог! – так коментує рішення тернополян Олександр Солонтай.
Нагадаємо, у 2017 році з ініціативи міського голови Сергія Надала Івана Сороколіта та Ігоря Турського було виключено з партії “Свобода”. Депутати не голосували за зміни до Генплану міста, проти яких виступала і громадськість. Саме через це Сергій Надал пробує ще позбавити їх і депутатських мандатів.