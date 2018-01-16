Олександр Солонтай: “Мені дуже приємно, що Сороколіт і Турський долучаються до нашої команди!”

Депутати тернопільської міської ради Іван Сороколіт та Ігор Турський написали заяви на вступ у партію “Сила Людей”. Як з’ясувалось, в партію їх особисто запросив один з лідерів об’єднання Олександр Солонтай. Відомий політик в мережі Фейсбук вже привітав тернополян з прийнятим рішенням.

Нагадаємо, у 2017 році з ініціативи міського голови Сергія Надала Івана Сороколіта та Ігоря Турського було виключено з партії “Свобода”. Депутати не голосували за зміни до Генплану міста, проти яких виступала і громадськість. Саме через це Сергій Надал пробує ще позбавити їх і депутатських мандатів.