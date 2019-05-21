Новини Тернополя 

У Тернополі місцева влада не поважає Лесю Українку (фотофакт)

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У 2018 році перед пам’ятним знаком розмістили кіоск з капустою і буряками. Напевно є дозвіл з міської ради. І кому тоді казати “ганьба”-власникові торгової точки чи чиновникам?

На будинку за адресою м. Тернопіль, вул Лесі Українки, 21 встановлена ще у 1983 році меморіальна дошка Лесі Українці, автор – скульптор Ярослав Голець. До цього знака вела доріжка, обсаджена квітами. Схоже, що про цей пам’ятний знак, єдиний на цій вулиці, у міській раді не знають і дають дозволи на розміщення МАФів, які її зовсім закривають, занедбано і територію газону біля будинку (МАФ встановили у 2018р), пише Alla Shushkevych у мережі Фейсбук.

    • Але таке ганебне неподобство не має бути. Слід забрати або кіоск, або дошку, – пише жінка.

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