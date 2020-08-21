Онкодиспансер змушений припинити лікування хворих шляхом опромінення. Кому «дякувати»?

Адміністрація комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» повідомляє про призупинення роботи єдиного в області апарату кобальтового опромінення «TERABALT-100» у зв’язку із необхідністю невідкладної перезарядки обладнання новим джерелом іонізуючого випромінення. Лист такого змісту надійшов 20 серпня від закладу на адресу обласної ради.

«Наголошуємо, що адміністрацією онкологічного диспансеру виготовлені всі необхідні дозвільні документи та подана заявка на заміну джерела в Державну ядерну інспекцію, замовлене джерело, готове до встановлення», – йдеться далі у повідомленні.

Ціна питання, а точніше людських життів та здоров’я – 9,5 мільйона гривень. Майже половину цієї немалої суми, а саме 4 мільйони гривень, депутати обласної ради вирішили виділили під час внесення змін до обласного бюджету на пленарному засіданні 14 сесії обласної ради, яке відбулося 6 липня. Саме 4 мільйони гривень, а не 500 тисяч, як пропонував фінансовий департамент ОДА, що очевидно є мізером від необхідного.

І цей перший транш уже би надійшов на рахунки онкодиспансера, якби керівництво ОДА не заблокувало виконання рішення сесії обласної ради щодо прийнятих змін до бюджету…

«Маємо волаючий факт наслідків політичних амбіцій та сумний наочний приклад ігнорування виконавчою гілкою влади потреб не просто громади, а тисяч хворих, які втрачають право на збереження здоров’я та життя», – наголосив Віктор Овчарук.