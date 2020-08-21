У Тернополі горіла квартира (фото)

21 липня горіла квартира на вул. Лепкого, 9 в м. Тернополі. Очевидці повідомляли про густий дим, що виривався на зовні, через вікно однієї з квартир на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Пожежа швидко набирала обертів. На час прибуття рятувальників її площа становила близько 3 м.кв. Горіння супроводжувалось щільним задимленням тож до гасіння було залучено ланку газодимозахисної служби.

О 9:40 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння врятовано квартиру.

Внаслідок пожежі пошкоджено підлогу та речі домашнього вжитку на площі 3 м.кв.

Причина займання та сума матеріальних збитків встановлюються.