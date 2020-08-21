У Тернополі незнайомець відібрав у 9-річного хлопчика мобільний телефон, старші діти його відтежили

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася вихователь дитячого будинку, що невідомий зловмисник відкрито викрав у дев’ятирічного вихованця мобільний телефон.

З’ясувалося, хлопчик грався поблизу одного з будинків по вулиці Євгена Коновальця, як дорослий чоловік підійшов до нього і вирвав з рук мобільний. Перелякана дитина кинулася за допомогою до вихователя та інших вихованців дитячого будинку, і старші діти змогли вистежити, куди подався грабіжник. Це допомогло поліцейським оперативно затримати зловмисника.

Нині 35-річний лиходій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 186 ККУ та обрання запобіжного заходу.