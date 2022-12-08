Оновлено мобільний додаток «e-Тернопіль»: доповнено перелік закладів торгівлі та укриттів
З 8 грудня доступна для завантаження нова версія мобільного додатку «е-Тернопіль».
У новій версії представлені декілька нових змін:
1. Оновлена мапа закладів, що працюють навіть в умовах відсутності електропостачання. Зокрема, на карту уже нанесено 110 таких закладів торгівлі та сфери послуг.
Також, для зручності користувачів, вони розділені на типи:
- Магазини – 64
- Супермаркети – 3
- Заклади харчування/клуби – 24
- Зоомагазини – 1
- Пошта
- Аптеки – 9
- АЗС – 7
- Салони краси/барбершоп – 2
2. На мапу укриттів додано зупинки-укриття. Наразі нанесено ще 4 таких укриття, які встановлені поблизу зупинок громадського транспорту.
3. У розділі «Файна карта» можна не лише перевірити баланс, а й система буде зберігати номер карти, щоб при наступній перевірці балансу відображати його автоматично.
Інші пропозиції, які надсилали користувачі додатку, взяті в роботу та будуть відображені у наступних релізах.
До слова, якщо ви маєте інформацію щодо закладів, які працюють на генераторах, прохання надсилати назву, адресу та контактні дані власників/адміністраторів з метою уточнювання таких даних на електронну адресу: presamr@gmail.com.
Для завантаження оновлення, користувачам смартфонів необхідно зайти на операційні системі Android та на iOS. і натиснути кнопку «Оновити».