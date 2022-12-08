Оновлено мобільний додаток «e-Тернопіль»: доповнено перелік закладів торгівлі та укриттів

З 8 грудня доступна для завантаження нова версія мобільного додатку «е-Тернопіль».

У новій версії представлені декілька нових змін:

1. Оновлена мапа закладів, що працюють навіть в умовах відсутності електропостачання. Зокрема, на карту уже нанесено 110 таких закладів торгівлі та сфери послуг.

Також, для зручності користувачів, вони розділені на типи:

Магазини – 64

Супермаркети – 3

Заклади харчування/клуби – 24

Зоомагазини – 1

Пошта

Аптеки – 9

АЗС – 7

Салони краси/барбершоп – 2

2. На мапу укриттів додано зупинки-укриття. Наразі нанесено ще 4 таких укриття, які встановлені поблизу зупинок громадського транспорту.

3. У розділі «Файна карта» можна не лише перевірити баланс, а й система буде зберігати номер карти, щоб при наступній перевірці балансу відображати його автоматично.

Інші пропозиції, які надсилали користувачі додатку, взяті в роботу та будуть відображені у наступних релізах.

До слова, якщо ви маєте інформацію щодо закладів, які працюють на генераторах, прохання надсилати назву, адресу та контактні дані власників/адміністраторів з метою уточнювання таких даних на електронну адресу: presamr@gmail.com.

Для завантаження оновлення, користувачам смартфонів необхідно зайти на операційні системі Android та на iOS. і натиснути кнопку «Оновити».