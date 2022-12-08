Тернопільські байкери працюватимуть помічниками святого Миколая

18 грудня, в неділю, від 13 до 15 години на Театральному майдані Тернополя дядьки на мотоциклах роздаватимуть дітям цукерки!

лопці з клубу «Мото-Тернопіль-Анархія» вже третій рік влаштовують напередодні Миколая покатушки в центрі міста. Наводять суєту, бо де ще побачиш узимку мотоциклістів!

«Коли ми вперше приїхали на майдан два роки тому, до нас почали підбігати діти, їм стало цікаво, — розповідає один із засновників клубу Андрій Довгалюк («Шаман»). — А оскільки то було на Миколая, а діти люблять цукерки, то ми пішли в «Дністер», накупили цукерків і роздали. Наступного року моя дружина напекла пряників у формі ялинок, рукавичок, розмалювала — і ми так само роздавали їх дітям. Торік роздали 60 пакунків і ще докуповували цукерки».

Цьогоріч помічників святого Миколая буде менше, ніж зазвичай, бо половина членів мотоклубу на полі бою. Але решту хлопців однаково надінуть червоні шапки з помпонами і виїдуть на Театральний майдан — дарувати радість тим, заради кого їхні побратими захищають Україну.

«Я вже замовив дванадцять кілограмів цукерок, — анонсує святкові покатушки Андрій Довгалюк. — Цього року поставлю їх у мотоциклі й буду роздавати жменьками дітям, які до нас підходитимуть».

До речі, хлопці на мотоциклах можуть пригостити й дорослих, але тільки чемних.

Ліля Костишин

ТернопільЛайф