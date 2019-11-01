11:01 | 1.11.2019
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Новини Тернополя 

Оновлено перелік будинків, де тернополяни можуть підключити індивідуальне опалення

Irena 1 Views Прокоментуй!

🔹Оновлено перелік багатоквартирних будинків у місті, в яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.

🔹Мешканці квартир у цих будинках можуть подавати письмові заяви на відключення від систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

З детальною інформацією щодо процедури відключення споживачів можна ознайомитися в розділі «Послуги та майно громади – Процедура відключення».

Перелік багатоквартирних будинків у місті, в яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.

 

№ з/п

Адреса

Відсоток квартир та нежитлових приміщень, відокремлених (відключених) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

1

вул. Багата,9

69%

2

просп. Степана Бандери,106

54%

3

вул. Бенцаля, 2

67%

4

вул. Бережанська, 47

50%

5

вул. Білецька, 16

61%

6

вул. Броварна, 14

51%

7

вул. С. Будного, 30

59%

8

вул. С. Будного, 32

75%

9

вул. Валова, 6

60%

10

вул. Гетьмана І. Виговського, 12

65%

11

вул. Гетьмана І. Виговського, 8

52%

12

вул. Ю. Гагаріна, 4

75%

13

вул. Ю. Гагаріна, 5

89%

14

вул. Глиняна, 1

60%

15

вул. О. Довженка, 9

54%

16

вул. Гетьмана П. Дорошенка, 8

52%

17

просп. Злуки, 1

89%

18

вул. Камінна, 6

52%

19

вул. Козацька, 15

89%

20

вул. Г. Коллонтая, 2

50%

21

вул. І. Котляревського, 39а

57%

22

вул. Листопадова, 1

58%

23

вул. Листопадова, 3а

60%

24

вул. Лучаківського, 11

66%

25

вул. Лучаківського, 2

52%

26

вул. Микулинецька, 107

50%

27

вул. Микулинецька, 109

70%

28

вул. Микулинецька, 111

54%

29

вул. Микулинецька, 113

90%

30

вул. Микулинецька-бічна, 2

69%

31

вул. Новий Світ-бічна, 10

63%

32

вул. Над Ставом, 6

93%

33

вул. Князя Острозького, 18

76%

34

вул. Князя Острозького, 22

75%

35

вул. Князя Острозького ,60

50%

36

вул. М. Рудницького, 1

57%

37

вул. Руська, 15

72%

38

вул. Руська, 18

53%

39

вул. Руська, 20

55%

40

вул. Руська, 29

50%

41

вул. Руська, 33

53%

42

вул. Руська, 43

58%

43

вул. Руська, 7

50%

44

вул. Гетьмана Сагайдачного, 13

62%

45

вул. Гетьмана Сагайдачного, 2

53%

46

вул. Д. Січинського, 4

92%

47

вул. Кардинала Сліпого, 3

50%

48

вул. Смакули, 1

52%

49

вул. Старий Ринок, 2

75%

50

вул. Стрімка, 7

53%

51

вул. Академіка Студинського, 22

50%

52

вул. Танцорова, 6

50%

53

вул. Генерала М. Тарнавського, 8

52%

54

вул. Тролейбусна, 2а

51%

55

вул. Фабрична, 3

72%

56

вул. І. Франка, 13

67%

57

вул. І. Франка, 6

70%

58

вул. В’ячеслава Чорновола, 2

63%

59

б-р Тараса Шевченка, 18

62%

60

б-р Тараса Шевченка, 35

50%

61

б-р Тараса Шевченка, 4

53%

62

пров. Шкільний, 1

50%

63

вул. Назарія Яремчука, 27

86%

64

вул. В. Ярмуша, 3

50%

65

вул. В. Ярмуша, 4

70%

66

вул. В. Ярмуша, 5

55%

 

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