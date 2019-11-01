Оновлено перелік будинків, де тернополяни можуть підключити індивідуальне опалення

🔹Оновлено перелік багатоквартирних будинків у місті, в яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.

🔹Мешканці квартир у цих будинках можуть подавати письмові заяви на відключення від систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

З детальною інформацією щодо процедури відключення споживачів можна ознайомитися в розділі «Послуги та майно громади – Процедура відключення».

Перелік багатоквартирних будинків у місті, в яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.