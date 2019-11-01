Оновлено перелік будинків, де тернополяни можуть підключити індивідуальне опалення
🔹Оновлено перелік багатоквартирних будинків у місті, в яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.
🔹Мешканці квартир у цих будинках можуть подавати письмові заяви на відключення від систем централізованого опалення та постачання гарячої води.
З детальною інформацією щодо процедури відключення споживачів можна ознайомитися в розділі «Послуги та майно громади – Процедура відключення».
Перелік багатоквартирних будинків у місті, в яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.
№ з/п
Адреса
Відсоток квартир та нежитлових приміщень, відокремлених (відключених) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води
1
вул. Багата,9
69%
2
просп. Степана Бандери,106
54%
3
вул. Бенцаля, 2
67%
4
вул. Бережанська, 47
50%
5
вул. Білецька, 16
61%
6
вул. Броварна, 14
51%
7
вул. С. Будного, 30
59%
8
вул. С. Будного, 32
75%
9
вул. Валова, 6
60%
10
вул. Гетьмана І. Виговського, 12
65%
11
вул. Гетьмана І. Виговського, 8
52%
12
вул. Ю. Гагаріна, 4
75%
13
вул. Ю. Гагаріна, 5
89%
14
вул. Глиняна, 1
60%
15
вул. О. Довженка, 9
54%
16
вул. Гетьмана П. Дорошенка, 8
52%
17
просп. Злуки, 1
89%
18
вул. Камінна, 6
52%
19
вул. Козацька, 15
89%
20
вул. Г. Коллонтая, 2
50%
21
вул. І. Котляревського, 39а
57%
22
вул. Листопадова, 1
58%
23
вул. Листопадова, 3а
60%
24
вул. Лучаківського, 11
66%
25
вул. Лучаківського, 2
52%
26
вул. Микулинецька, 107
50%
27
вул. Микулинецька, 109
70%
28
вул. Микулинецька, 111
54%
29
вул. Микулинецька, 113
90%
30
вул. Микулинецька-бічна, 2
69%
31
вул. Новий Світ-бічна, 10
63%
32
вул. Над Ставом, 6
93%
33
вул. Князя Острозького, 18
76%
34
вул. Князя Острозького, 22
75%
35
вул. Князя Острозького ,60
50%
36
вул. М. Рудницького, 1
57%
37
вул. Руська, 15
72%
38
вул. Руська, 18
53%
39
вул. Руська, 20
55%
40
вул. Руська, 29
50%
41
вул. Руська, 33
53%
42
вул. Руська, 43
58%
43
вул. Руська, 7
50%
44
вул. Гетьмана Сагайдачного, 13
62%
45
вул. Гетьмана Сагайдачного, 2
53%
46
вул. Д. Січинського, 4
92%
47
вул. Кардинала Сліпого, 3
50%
48
вул. Смакули, 1
52%
49
вул. Старий Ринок, 2
75%
50
вул. Стрімка, 7
53%
51
вул. Академіка Студинського, 22
50%
52
вул. Танцорова, 6
50%
53
вул. Генерала М. Тарнавського, 8
52%
54
вул. Тролейбусна, 2а
51%
55
вул. Фабрична, 3
72%
56
вул. І. Франка, 13
67%
57
вул. І. Франка, 6
70%
58
вул. В’ячеслава Чорновола, 2
63%
59
б-р Тараса Шевченка, 18
62%
60
б-р Тараса Шевченка, 35
50%
61
б-р Тараса Шевченка, 4
53%
62
пров. Шкільний, 1
50%
63
вул. Назарія Яремчука, 27
86%
64
вул. В. Ярмуша, 3
50%
65
вул. В. Ярмуша, 4
70%
66
вул. В. Ярмуша, 5
55%