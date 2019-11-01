Про Чортківську міську музичну школу зняли документальний фільм

За підтримки Українського культурного фонду в рамках проекту «Школа медіа грамотності та анімації АнімаМедіа» відзняли документальний фільм про Чортківську міську музичну школу.

«Основна мета фільму – розповісти про школу та її структуру, показати нашу роботу, як ми навчаємо дітей, виокремити видатних випускників. Зрештою, популяризувати школу у нашому місті», – розповів директор музичної школи Олег Цуркан. Режисером фільму став викладач школи Остап Барановський, а керівницею проекту – теж викладачка Тетяна Ясінчук, котра власне і виграла грант.

Окрім створення документального фільму, в рамках проекту у музичній школі протягом кількох місяців проходили лекції щодо медіаграмотності. Крім теоретичного курсу, були й воркшопи. Всі охочі мали змоги навчитись критично мислити, перевіряти інформацію, розуміти принципи інформаційних процесів, як захистити себе від впливу дезінформації, пропаганди, політ агітації, масифікації.

Нагадаємо, Чортківська міська музична школа виграла грант від Українського культурного фонду. Всього на конкурс культурно-мистецьких проектів було подано 716 заявок, 522 з них пройшли технічний відбір та лише 380 подолали 70-бальний бар’єр за оцінками експертів (16 – проекти міжнародної співпраці, 49 – проекти національної співпраці та 315 – індивідуальні проекти). В тому числі: 91-100 балів – 28 проектів, 81 – 90 балів – 137 проектів, 70 – 80 балів – 150 проектів.

Проект «Курс медіа грамотності та анімації «АнімаМедіа» посів 96 місце, набравши 85 балів у категорії «індивідуальні проекти».