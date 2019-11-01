Володимир Зеленський вже в Тернополі

Щойно стало відомо, що літак з президентом України Володимиром Зеленським приземлився у аеропорту Тернополя.

Перший захід у Тернополі, в якому візьме участь глава держави, — представлення нового голови Тернопільської ОДА — 11:30-12:30. Кабінет міністрів погодив на цю посаду кандидатуру Ігоря Сопеля. Відтак Володимира Зеленського ознайомлять зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль» (Веслувальний канал, село Біла). Це все, що передбачено програмою візиту президента у Тернопільську область. Орієнтовно о 14:00 літак Зеленського має покинути аеропорт Тернополя.