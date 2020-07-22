Понад шість тисяч заборів біологічного матеріалу на перевірку COVID-16 здійснено за весь час епідемії у Тернопільській області

Понад шість тисяч виїздів мобільних медбригад для забору біологічного матеріалу здійснено за епідчас в області. Про це повідомляють в Управлінні охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Впродовж доби, станом на 21 липня, в області здійснено 262 виїзди бригад екстреної медичної допомоги.

У тому числі:

🔼 здійснено 1 виклик до осіб з підозрою на COVID-19, за яким жодну особу не госпіталізовано.

🔼 здійснено 296 виїздів мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу, якими відібрано 409 зразків біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР.

Про це повідомили прес-службу УОЗ в обласному Штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, в Тернопільській області. Всього з початку епідемії:

– здійснено 421 виїзд бригад екстреної медичної допомоги на виклики з підозрою на COVID-19 за якими госпіталізовано 415 осіб;

– здійснено 6100 виїздів мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу, якими відібрано 23365 зразків біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР.