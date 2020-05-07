Оперативники Тернопільщини шукають власників 450 крадених цінних ікон

Близько шестисот предметів сакрального мистецтва, серед яких понад 450 цінних ікон, датованих 17-19 століттями, виявили під час санкціонованих обшуків оперативники управління стратегічних розслідувань.

Бізнес на антикваріаті організувало семеро підозрюваних. За попередньою інформацією, жертвами злочинної групи стали храми Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

Підозрювані впродовж 2018-2020 років викрадали цінні ікони з церков та монастирів. Вони шукали в соцмережах та довідкових виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 століттях.

У ході проведення одночасно 14 обшуків на території Одеси, а також Хмельницького та Києва, оперативники вилучили церковні предмети. Наразі працівники поліції намагаються встановити власників цінних предметів.

Якщо ви впізнали ікони та предмети церковної атрибутики, вилучені під час обшуків, або знаєте в якому храмі чи монастирі вони зберігалася, телефонуйте в управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області за номерами: (0352) 27-12-23, 0969706513, 0977699350.

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