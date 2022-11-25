Оперативники Тернопільщини викрили підприємців, які незаконно вивозили за кордон військовозобов’язаних чоловіків

Понад триста військовозобов’язаних чоловіків вивезли за кордон з території України приватні підприємці. Організатори незаконних заробітків – жителі Тернопільської та Волинської областей, які мали ліцензії «Укртрансбезпеки» на здійснення вантажних та пасажирських перевезень у Польщу, Чехію та Німеччину.

На території Тернопільщини злочинне угруповання почало зловживати своїми можливостями ще на початку травня. Вони, маючи доступ до електронної системи «Шлях», вносили в неї ухилянтів, які намагалися залишити Україну під час мобілізації. Чоловіків вписували в документи другими водіями.

За словами Олександра Буняка, начальника міграційної поліції Тернопільщини, ціна даної послуги залежала від терміну перебування за кордоном: виїхати на місяць коштувало 300 доларів США, а за необмежений термін потрібно було заплатити від 2,5 до 3 тисяч доларів.

За шість місяців “підприємці” внесли в електронну систему «Шлях» понад 300 чоловіків.

Впродовж кількох місяців оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими, працівниками карного розшуку, управлінням боротьби з наркозлочинністю, ротою поліції особливого призначення та прикордонними підрозділами під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури документували незаконну діяльність заробітчан.

Спецоперацію з викриття групи провели правоохоронці 22 листопада на двох пунктах пропуску. В Угринові зупинили 5 мікроавтобусів, а у Раві-Руській 2. Даним транспортом за кордон мали виїхати семеро чоловіків.

У помешканнях “бізнесменів” оперативники провели 21 обшуки, вилучили понад 4 мільйони гривень, 9 бусів, легковий автомобіль, побутову техніку та записники. Звернулися поліцейські до суду з клопотанням про накладення арешту на усе вилучене майно.

Трьом організаторам уже оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою або з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.