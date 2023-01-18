Організатора підпалів трьох автомобілів преміумкласу на Тернопільщині триматимуть під вартою

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тримання під вартою із визначенням 4 млн грн застави підозрюваному в організації знищення чужого майна в особливо великих розмірах та незаконному зберіганні зброї (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, упродовж вересня – грудня 2022 року 4 особи у складі організованої групи умисно підпалили 3 автівки преміумкласу, що належать колишньому бізнес-партнеру підозрюваного та його близькому оточенню. Сукупна вартість спричинених збитків внаслідок знищення транспортних засобів сягає близько 5 мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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