Шахраї, створюючи фейкові сайти, обіцяють вигадану допомогу від держави

Понад 14 тисяч гривень втратила тернополянка, очікуючи на допомогу. Потерпіла в месенджері “Telegram” побачила оголошення про можливість отримати матеріальну допомогу від держави, яке виявилося фейковим.

Аби отримати гроші, потрібно було перейти за посиланням, яке візуально нагадувало сторінку одного із банків. Жінка не зауважила, що біля https:// були зайві букви та символи, а тому без вагань заповнила “форму”, зазначивши всі свої особисті дані та номер електронного гаманця із кодом та датою дійсності.

За кілька хвилин отримала смс-повідомлення, але не про отримання допомоги, а про зняття коштів. З її картки списалося 14083 гривні. За допомогою вона звернулася до поліції.

Поліціянти наголошують, що для того, аби отримати допомогу, жодна реальна установа не вимагатиме внесення особистих даних, а тим паче – карткових рахунків з секретними кодами. Якщо таке побачили, то пам’ятайте, що це шахраї. Аферисти використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки чи служби.

Шахраї розсилають SMS-повідомлення про грошову допомогу із текстом “Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6 500. Zarahuvatu…” і далі йде посилання. Не переходьте за ним і нічого не заповнюйте!

Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок “Дія”, очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є. Сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

Якщо вже так трапилося, що ви ввели свої дані на шахрайському сайті, варто заблокувати картку, а потім звернутися до кіберполіції.