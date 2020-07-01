На Монастирищині небезпечно вживати воду з підтоплених криниць

Внаслідок сильних опадів, русло річки Дністер вийшло з берегів, чим спричинило підтоплення житлових будинків, громадських будівель, господарських дворів, присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь у селищі Коропець, селах Устя-Зелене, Вістря, Бобрівники та Горигляди. Вода розмила і вигрібні ями, дворові туалети, гноєсховища, що призвело до забруднення джерел водопостачання. У забрудненій питній воді може бути вірус гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших небезпечних хвороб.

Питна вода є однією з найважливіших запорук здоров’я людини, проте вона може бути і джерелом та фактором передачі небезпечних інфекційних хвороб, в першу чергу кишкових. Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою попередження епідемічних ускладнень серед населення на потерпілих від паводків територіях, використання забрудненої колодязної питної води з підтоплених криниць забороняється, навіть для господарських потреб.

Органи місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» зобов’язані безперервно проводити санітарно-просвітницьку роботу з інформуванням населення щодо небезпеки використання води із забруднених джерел, а також здійснювати заходи щодо приведення санітарно-технічного стану систем водопостачання населення до рівня, який би гарантував надання населенню безпечної питної води. Забезпечення жителів населених пунктів, які зазнали підтоплень, питною водою, кількість та якість яких відповідають санітарним вимогам, обов’язок місцевих органів влади.

Вживання води із забруднених джерел можливе після проведення санації та дезінфекції криниць і лабораторних досліджень води.

З метою профілактики спалахів інфекційних хвороб необхідно дотримуватись правил санітарної безпеки:

Не вживати воду з джерел у місцях підтоплення та воду сумнівної якості з неперевірених джерел, яку бажано кип’ятити. Для пиття використовувати розливну бутильовану воду.

Не використовувати воду з відкритих водойм, невідомих криниць та джерел, які можуть бути забрудненими. У випадку підтоплення, забруднення джерел водопостачання – звертатись до органів місцевого самоврядування.

Для харчування використовувати тільки якісні продукти. Обов’язково дотримуватись технології приготування страв, особливо щодо термічної обробки м’ясних, кулінарних виробів із м’яса, риби, яєць, тощо. Овочі та фрукти добре промити питною водою, а для споживання дітьми – обдати окропом.

Дотримуватись правил особистої гігієни та стежити, щоб їх дотримувалися діти.

Після сходження води з городів та сільськогосподарських угідь обов’язково необхідно провести рекультивацію земель (очистити поверхню ґрунту від сторонніх предметів (гілля, сміття тощо), перекопати (переорати) городи і присадибні ділянки на глибину 20-25 см.

Індивідуальні вигреби та вбиральні (туалети) у разі переповнення водою спорожнити за допомогою асенізаційної машини та продезінфікувати хлорним вапном або іншим дезінфекційним засобом, призначеним для цього.

Просушити будинок, провести ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території. Все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції. Не вживати харчові продукти, які були підтоплені або забруднені повеневою водою під час повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження. Не купувати харчові продукти, овочі на стихійних ринках у невстановлених для торгівлі місцях. Дотримуватись вимог особистої гігієни перед вживанням їжі, після відвідування туалету.