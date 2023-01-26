Оштрафували “Тернопільобленерго” та його керівника за недотримання графіків відключень електропостачання

НКРЕКП продовжує здійснювати перевірки операторів систем розподілу (ОСР) електричної енергії щодо дотримання ними графіків відключень електропостачання, які були проведені на численні звернення споживачів.

24 січня 2023 року на своєму засіданні НКРЕКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Під час засідання, що відбулось 25 січня 2023 року, Комісія розглянула акти позапланової виїзної перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО».

За результатами перевірок встановлено, що вказані підприємства допустили порушення вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та недотримувались Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині порушення графіків відключень електропостачання споживачам. Зокрема, вони не забезпечували рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами, а також неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

НКРЕКП винесла рішення накласти на АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн. При цьому Регулятор зобов’язав їх надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.

Крім того, НКРЕКП прийняла рішення про накладення на керівників згаданих ліцензіатів адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн., оскільки їх персональна відповідальність за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електричної енергії передбачена чинним законодавством.

Комісія також 24 січня цього року ухвалила рішення провести позапланові виїзні перевірки наступних п’яти ОСР на чергові звернення споживачів щодо дотримання ними графіків відключень: ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та АТ «ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

«Положення Кодексу систем розподілу вимагають від операторів систем розподілу не допускати дискримінацію між споживачами та/або електропостачальниками, забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами, визначених оператором системи передачі. Ми очікуємо пропозиції від усіх ОСР щодо поліпшення роботи в цьому напрямку, плануємо їх обговорити для напрацювання прийнятного діалогу та співпраці. Разом з тим, Регулятор закликає ОСР дотримуватись чинного законодавства з метою запобігання у подальшому таких порушень, що фіксуються НКРЕКП за зверненнями споживачів», – зазначив Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.