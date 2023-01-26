Захисник “Азовсталі” Михайло Діанов перерахував понад мільйон гривень побратимам

Захисник “Азовсталі” Михайло Діанов перерахував мільйон 200 тисяч гривень на благодійні організації для підтримки своїх побратимів. Про це він повідомив на своїй сторінці.

“Перерахував 1,2 млн грн ваших донатів на допомогу побратимам. Це 600 тисяч гривень – БО “Благодійний фонд” Українського Відродження”, а також 600 тисяч гривень – ГО “Штаб підтримки морської піхоти України”. Мої хлопці, з якими добре знайомий, купують речі, які їм дуже потрібні сьогодні. Загалом за весь час витратив уже 10.4 млн грн. Залишок: 13,0 млн грн. Наразі маю ще кілька напрямів підтримки – після перерахування одразу відзвітую. Гарного всім дня. Слава Україні!”, – йдеться у повідомленні.