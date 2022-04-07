Особливості проведення ЗНО: пояснює тернопільський експерт

Через війну спростили зовнішнє незалежне оцінювання. Замість нього випускники складатимуть національний мультипредметний тест. Про це Суспільному розповів заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

“Пробне тестування, заплановане на 19 і 26 березня, довелося відмінити. На сьогодні, за даними Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти на тест зареєструвалися близько 9,5 тисяч осіб. Але ця цифра буде меншою, бо йдеться про реєстрацію усіх учасників, які мали складати державну підсумкову атестацію та вступні іспити до закладів вищої освіти. Сьогодні ж мова тільки про вступ до цих закладів вищої освіти. Тому учасників, за моїми підрахунками, буде близько 7 тисяч. Реєстрацію Міністерство освіти України продовжило до 9 квітня. Ми маємо ще одну категорію здобувачів освіти із числа тимчасово переселених осіб. Наразі, ми консультуємо цих дітей, їхніх батьків, адже вони залишили свої місця проживання, у деяких знищено документи. Рекомендуємо їм ще раз подати документи до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, як випускники тих шкіл, до яких вони зараз належать. Таким чином, їхню стару реєстрацію анулюють, натомість буде зроблено нову”, – розповів Юрій Шайнюк у програмі “Сьогодні. Головне”.

За попередньою інформацією, національний мультипредметний тест буде складатися із трьох предметів: українська мова, математика, історія України.

“Із кожного предмету – 20 запитань. Кожен із них оцінюватимуть за 200-бальною шкалою. Це своєрідна спрощена система ЗНО, яка дозволить рейтингово розставити усіх здобувачів освіти, які претендуватимуть на державну та контрактну форми навчання. Тест триватиме близько 80 хвилин у режимі онлайн. Це буде комп`ютерне тестування, але відбуватиметься воно офлайн. Тобто учасники мають бути фізично присутні в аудиторії. Адже, якщо це відбуватиметься вдома, ми розуміємо, що можна посадити біля себе учителя, репетитора, які виконають усю роботу. На тестуваннях, як і раніше, будуть спостерігачі. Щодо завдань, то зараз Український центр оцінювання якості освіти працює над тестами. Їх буде декілька варіантів, оскільки тестування триватиме 10-15 днів. Щоразу – новий варіант тестів. У травні може з`явитися уже демоверсія тестових завдань, щоб зорієнтувати дітей. До слова, за правилами прийому, які зараз на стадії погодження, планується, що на контрактну форму навчання можна буде вступати без ЗНО. Достатньо подати мотиваційний лист та заяву. Щодо учасників, які планували вступати за сертифікатами минулих років, то вони зможуть скористатися ними під час вступу”.

За словами Юрія Шайнюка, цьогоріч ввели обов`язкове тестування з історії України. Для певної частини осіб це стало несподіванкою.

“Для певної частини людей це стало несподіванкою. Як до цього ставитися? Якщо ми громадяни України, маємо знати свою історію, тим паче, в умовах війни. І замість того, щоб проявляти якусь агресію щодо цього питання, краще відкрити підручник з історії України та прочитати його. До початку тестувань достатньо часу, щоб по дві сторінки в день добре вивчити предмет”.

Він також розповів про тестування в умовах оголошення повітряної тривоги.

“У таких випадках проведення мультипредметного тестування призупинять. Учасники мають спуститися у безпечне місце – бомбосховище. А сам іспит можна буде скласти повторно наступного дня чи через день”.

Орієнтовно, спрощений аналог ЗНО – національне мультипредметне тестування запланували провести у липні-серпні.