“Впертий і надійний. Людина з великої літери”, – на війні загинув Андрій Теребій з Тернополя

Страшні новини з передової… В Рубіжному на Луганщині загинув наш добрий друг і побратим Андрій Теребій з Тернополя… Про це повідомляє Степан Барна.

В Андрія залишилися рідна сестра та мати.

«Впертий і надійний. Людина з великої літери», – так характеризують Андрія побратими. Бо таким він і був. Щирий, відвертий, справжній боєць, який з перших днів російсько-української війни у 2014-ому пішов захищати нашу країну.

Служив у 24-ій та о 54-ій окремій механізованій бригаді, також певний період був бійцем Української добровольчої армії.

З Андрієм ми знайомі завдяки його діяльності та участі в громадському русі ветеранів та волонтерів «Захисти Україну» та громадській організації «Res_Publica. Брати по Зброї».Коли 24 лютого цього року путін здійснив повномасштабне вторгнення в Україну, Андрій зразу зателефонував своєму командиру та поїхав у свою військову частину. Захищав нашу країну на Луганщині у місті Рубіжне. Служив у 81-ій окремій аеромобільній бригаді, яка входить до складу десантно-штурмових військ Збройних сил України. Тепер його не стало…. Неможливо усвідомити, важко прийняти…

Вічная пам’ять Герою. Не забудемо.