13-14 квітня на кількох вулицях Тернополя буде відсутнє водопостачання

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» повідомляє, що у зв’язку із перепідключенням нової мережі на вул. 15 квітня у Тернополі, від 02:00 год 13 квітня до 02:00 год 14 квітня буде припинено водопостачання за адресами:

вул. 15 Квітня 1-А, 1-Д, 2-А, 2-В, 2-Д;

вул. Сахарова 1, 3, 3-А, 5, 7, 7-А;

Підволочиське шосе, 1-11 (мікрорайон «Варшавський»).

На верхніх поверхах багатоквартирних будинків на масиві «Дружба» з цієї ж причини може спостерігатися низький тиск води.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності й закликає заздалегідь запастися водою.