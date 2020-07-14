Освітянська спільнота Тернопільщини поповнилася фахівцями, які братимуть участь у інституційних аудитах ЗЗСО

Впродовж травня – червня цього року управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області спільно з Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу за участі регіональних тренерів провели онлайн навчання – підготовку 30 експертів, які будуть залучатися до проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти Тернопільської області.

У ході навчання слухачі І групи, учасниками якої були представники різних куточків Тернопілля, опрацювали питання державної політики у сфері забезпечення якості освіти та повноваження органів служби якості освіти, нормативно-правове забезпечення інституційного аудиту і методику його проведення, розроблення стратегії та процедур розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та напрями оцінювання освітньої діяльності, основи професійної компетентності освітнього експерта і психологічні особливості поведінки члена експертної групи під час проведення інституційного аудиту.

Успішно складене підсумкове тестування засвідчило високий рівень підготовки експертів, їхній професійний досвід та бажання долучитися до забезпечення якості освіти регіону.

За результатами навчання кожен учасник отримав сертифікат, що підтверджує набуття інтегральної компетентності експерта для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти і зараховується як форма підвищення кваліфікації обсягом 30 год./1 кредит ЄКТС.

Вітаємо експертів і бажаємо професійних успіхів!

Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області