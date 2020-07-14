Instagram-блогер, відомий фотограф із Тернополя Олег Балюк із дружиною Христиною нещодавно полетіли у Сполучені Штати Америки. Про цей досвід Олег розповів своїй інстаграм-аудиторії.

Після кількох скасувань рейсів нам таки получилось вилетіти з Борисполя в Чікаго з пересадкою у Франкфурті. ✈️

При вході поміряли температуру, до валіз не придерались, взяли навіть ручну поклажу в багаж, всюди було по 2-3 кг більше дозволеного, як завжди коли я подорожую з дружиною 😃

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Перший переліт до Франкфурта, (Люфтганза – єдина компанія яка не скасувала рейсів) всі в масках, але атмосфера позитивна.

По прильоті, перехід пішки до терміналу, все ізольовано і дуже гарно організовано, ми йдемо не пересікаючись з іншими пасажирами інших рейсів.

При посадці на літак перевірка в’їздних документів, я маю грінкарт, питань не було, бачив люди з візами застрягали на цьому етапі, правда сім’я де хтось з членів громадянин, а хтось по візі – пройшли без проблем.

Політ пройшов досить нормально, єдине в масці летіти не дуже круто, раджу брати медицинські маски, а не респіратори, бо 9 годин в ньому це буде важкий челедж.

Годували як звичайно, тільки просили маски знімати для короткої трапези і одразу одягнути.

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По прильоті в Чікаго, паспортний контроль був досить не спокійний, враховуючи, що я влітав по гранкарті, було відчуття, що мене можуть навернути) Багато запитань, але все пройшло ок.

Потім ви маєте таку анкетку, де вносите свої останні подорожі, вам міряють температуру і , якщо все ок рекомендують ізолюватись на 14 днів, я уточнив, сказали це не обов’язково.

Чув інформацію, що коли прямі рейси з України в США, то пускають значно охотніше, ніж ті які мають трансфер.

Чи радив би я зараз пробувати по візі потрапити в штати? – явно Ні, мало шансів, що пропустять, і додаткові шанси втратити цю візу ( це суто моя думка)

Пишіть в коментах свій досвід польотів в Америку, Європу і в курортні країни, буде корисно для багатьох…