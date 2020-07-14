14 липня: 16 нових випадків коронавірусу — в двох містах Тернопільщини
Станом на 14 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2276 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2080 випадків – дорослі, 196 випадків – діти), з них 34 летальних. Видужало 1432 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1612, з яких 384 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 18 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1228 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 39 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 538 (134 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 31 (6 одужало, 1 летальний);
– Борщівський район – 18 (14 одужало);
– Бучацький район – 100 (85 одужало, 2 летальних);
– Гусятинський район – 67 (26 одужало);
– Заліщицький район – 62 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 113 (70 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 19 (5 одужало);
– Козівський район – 67 (59 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 432 (378 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 114 (42 одужало);
– Монастириський район – 212 (193 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 16 (7 одужало);
– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);
– Теребовлянський район – 23 (18 одужало);
– Тернопільський район – 148 (90 одужало, 1 летальний);
– Чортківський район – 103 (69 одужало);
– Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 17 осіб
✅проведено 155 досліджень методом ПЛР.
✅проведено 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи позитивний результати.
✅підтверджено 16 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (6 осіб)
⭕️Бережанський район (10 осіб)
• м. Бережани – 10