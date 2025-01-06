17:49 | 6.01.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Освячена Йорданська вода потече з кранів у домівках тернополян

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6 січня християни східного обряду в Україні відзначають велике свято – Хрещення Господнє або Богоявлення. Це одне з найдавніших християнських свят, яке символізує хрещення Ісуса Христа у річці Йордан.

Цього дня, уже традиційно, на водопровідних насосних станціях комунального підприємства «Тернопільводоканал» відбувся чин освячення води, який провели священнослужителі християнських церков. У місті такий обряд відбувається 14 років поспіль, повідомляє тернопільська міська рада. 

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