Освячена Йорданська вода потече з кранів у домівках тернополян

6 січня християни східного обряду в Україні відзначають велике свято – Хрещення Господнє або Богоявлення. Це одне з найдавніших християнських свят, яке символізує хрещення Ісуса Христа у річці Йордан.

Цього дня, уже традиційно, на водопровідних насосних станціях комунального підприємства «Тернопільводоканал» відбувся чин освячення води, який провели священнослужителі християнських церков. У місті такий обряд відбувається 14 років поспіль, повідомляє тернопільська міська рада.