Тернопільщина – в п’ятірці лідерів по індустріальних парках

Топ-5 Індустріальних парків України за кількістю робочих місць очолює “Західноукраїнський промисловий ХАБ”, розташований на території Великоберезовицької громади!

Він створений у 2022 році для забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Тернопільської області, стимулювання інвестиційно-виробничої діяльності, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, зростання обсягу інвестицій у регіон, створення нових робочих місць, в тому числі, для висококваліфікованих кадрів.

Підтримка і розвиток бізнесу в регіонах – одне з головних завдань як громад, областей, так і держави в цілому!