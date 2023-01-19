Освячена Йорданська вода потече з кранів у домівках тернополян

19 січня християни східного обряду відзначають церковне свято – Хрещення Господнє або Богоявлення. Йордан – це третє найбільше і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу.

Цього дня, уже традиційно, на водопровідних насосних станціях комунального підприємства «Тернопільводоканал» відбувся чин освячення води, який провели священнослужителі християнських церков. У місті такий обряд відбувається 12 років поспіль.

«Уже впродовж багатьох років 19 січня ми освячуємо воду на тернопільському водозаборі, щоб у кранах усіх жителів міста текла освячена вода на добро, благополуччя та Божу благодать . Це важливо насамперед для людей з інвалідністю, для одиноких мешканців, які не мають змоги вийти і набрати освяченої води, – відзначає Сергій Надал. – Бажаємо щиро, щоб вона змила всі рани, вилікувала всіх поранених, дала сили нашим воїнам. Хай сходить благодать на кожну українську родину, хай буде спокійним та розміреним життя у нашому місті. А Господь допоможе нам вистояти у боротьбі проти ворога, а на святу українську землю повернеться мир».