“Ожила” скандальна забудова в парку “Національного відродження”

Не зважаючи на численні протести громадськості, в парку Національного відродження відновили будівельні роботи на місці, яке в лютому 2014-го, в час Майдану, тернопільська міська влада виділила для “Соціально спортивний центр “Вулична академія”. Мабуть, визначатимуться остаточно, коли збудують.

Немає значення, що саме там задумали будувати – спортбазу, екоготель, чи реабілітаційно-оздоровчий центр… Важливо одне – “чому в парку?”. На це питання відповідати ніхто не хоче: до небажаних візитів будівельники підготувалися – біля об’єкту машина охоронної фірми і кілька спортивної тілобудови чоловіків.

Вчора туди прийшов волентер Логістичного центру допомоги бійцям АТО Богдан Кіндій, вів стрім за кілька метрів від забудови. Вийшли робочі і один з них напав на Богдана з лопатою.



В п’ятницю, 13 жовтня о 13:00 год. в парку Національного відродження відбудеться акція протесту “Врятуй парк”. Адже 10 жовтня розпочалися бідівельні роботи з будівництва готелю із закладом харчування. Дані об’єкти будуються під «соусом» соціально-спортивного центру «Вулична академія», а ініціатором виступає така собі ГО «Фундація зірок світового футболу «Діти+». Ця схема створена спеціально, щоб завуалювати будівництво комерційного проекту у парку.

Закликаємо свідомих мешканців міста підтримати акцію протесту та не дозволити всіма можливими методами забудувати парк.