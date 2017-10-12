Ферму, яка простоювала 15 років, відновила компанія “Агропродсервіс”

Вирощувати бичків на фермі, яка простоювала 15 років, вирішили у компанії «Агропродсервіс».

Першу стайню з семи відремонтували та урочисто відкрили, повідомляють на сайті аграрного підприємства (http://agroprodservice.com.ua/2017/10/02/fermu-shho-prostoyuvala-15-rokiv-pochala-vidnovlyuvaty-kompaniya-agroprodservis/).

В рамках стратегії зі збільшення поголів’я ВРХ для вирощування м’яса яловичини, в оновленому приміщенні помістили перших 160 бичків в теперішньому віці 3-4 місяці вагою приблизно 150 кг. Відгодівля триватиме до набрання тваринами ваги 450-500 кг. Для існуючого поголів’я повністю заготовлені корми на сезон.

«Я ставлю завдання якнайшвидше відновити всі ферми в цьому селі, створивши понад 30 високооплачуваних робочих місць, щоб люди повірили, що будувати європейську державу нам треба тут, а не шукати поневірянь за кордоном», – переконаний генеральний директор компанії Іван Чайківський.

Відновлення цієї ферми в селі Купчинці Козівського району дасть додаткові надходження до бюджету та підніме відсоток зайнятості людей, переконані в компанії “Агропродсервіс”.