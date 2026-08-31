П’яна за кермом із дитиною: у Тернополі водійка намагалася підкупити патрульних за 185 євро

У Тернополі патрульні зупинили водійку, яка керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та перевозила дитину без дитячої утримуючої системи. Після зупинки жінка ще й намагалася уникнути відповідальності, запропонувавши правоохоронцям хабар.

Як повідомили у патрульній поліції, подія сталася увечері на проспекті Степана Бандери. Інспектори зупинили автомобіль Citroën, за кермом якого перебувала 36-річна жінка.

Під час перевірки патрульні виявили, що водійка перевозила дитину без передбаченої законодавством дитячої утримуючої системи.

Крім того, у жінки помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Водійка погодилася пройти огляд на місці за допомогою приладу Dräger. Результат — 1,91 проміле алкоголю.

Після цього, за даними патрульних, жінка вирішила спробувати уникнути відповідальності та запропонувала інспекторам неправомірну вигоду. Правоохоронці кілька разів попередили її про кримінальну відповідальність за спробу підкупу.

Попри попередження, водійка поклала 185 євро на службовий автомобіль патрульних.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка документувала обставини події.

На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за:

ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;

— керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння; ч. 10 ст. 121 КУпАП — порушення правил перевезення дітей.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди правоохоронці також встановлюватимуть обставини можливого кримінального правопорушення.

Нагадаємо, керування автомобілем у стані сп’яніння та порушення правил перевезення дітей створюють реальну загрозу для життя і здоров’я пасажирів, особливо дітей.