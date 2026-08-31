Тернопільщина в скорботі: на Сумщині загинув лейтенант Віталій Плахотний

Лановецька міська рада повідомляє про непоправну втрату – захищаючи Україну, її свободу та незалежність, загинув наш земляк – 27-річний лейтенант Віталій Плахотний із с. Молотків.

Воїн був призваний на службу 12 жовтня 2025 року.

На превеликий жаль, 24 серпня 2026 року захисник загинув під час виконання бойового завдання в районі н.п. Великий Прикіл Сумської області. Саме в День Незалежності України російський ворог обірвав життя Віталія — вірного сина своєї Батьківщини, який віддав за її свободу найдорожче.

Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!