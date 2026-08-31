Тернопільські дачі знову у вогні: на Тарнавського за добу виникли три пожежі

На території недіючого дачного кооперативу на вулиці Генерала М. Тарнавського у Тернополі виникли одразу три займання.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області. Вогонь спалахував на території колишнього дачного кооперативу, де вже неодноразово виникали пожежі.

Йдеться про занедбану територію із дачними будинками, частина яких тривалий час не використовується. Через це тут накопичуються суха рослинність, сміття та інші легкозаймисті матеріали.

Пожежі на цій території не є поодинокими. Раніше рятувальники вже неодноразово виїжджали на Тарнавського через займання закинутих дачних будинків та сміття. Зокрема, 28 серпня 2026 року тут горів закинутий дачний будинок площею 20 квадратних метрів.

Проблема має тривалу історію. У попередні роки місцеві мешканці неодноразово повідомляли про пожежі на території колишнього дачного кооперативу. У жовтні 2023 року займання там фіксували кілька разів поспіль, а у 2024–2025 роках рятувальники також ліквідовували пожежі закинутих будівель та сміття.

Причини трьох останніх займань наразі потребують встановлення. Сам факт кількох пожеж на одній території за короткий час привертає увагу до проблеми занедбаного дачного масиву, який розташований у межах Тернополя.

Якщо подібні випадки продовжуватимуться, територія потребує належного утримання та контролю, адже пожежі в закинутих будинках можуть становити небезпеку не лише для самих споруд, а й для розташованих поруч житлових кварталів.