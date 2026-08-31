Австро-угорська цегла чи радянське будівельне сміття? Що знайшли на дні Бережанського ставу

У Бережанах через зниження рівня води в ставі на поверхні дна почали з’являтися предмети, які можуть мати історичну цінність. Зокрема, місцеві мешканці звернули увагу на старовинну цеглу з клеймами, яку пов’язують з австро-угорським періодом.

Фото знахідки опублікували у спільноті Бережанці та бережанська діаспора. Автор допису Lark Lark припустив, що падіння рівня води дозволило водоймі «повернути» частину історії міста.

Втім, у коментарях місцевий мешканець Михайло Бойко висловив іншу версію походження цегли. За його словами, вона могла опинитися на дні ставу значно пізніше — під час масштабної реконструкції водойми, яку проводили радянські часи наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років.

«Совіти робили “реконструкцію”, а вірніше знищення ставу», — зазначив Михайло Бойко.

За його словами, тоді воду зі ставу спустили, а водойму перегородили двома греблями. Поперечна гребля відокремила верхню частину водойми, яку називають Кашталівкою, від основного нижнього плеса. Поздовжня — відсікла русло річки Золота Липа від ставу.

Як пише Михайло Бойко, для спорудження гребель використовували різні матеріали — від каменю до будівельного сміття. Саме разом із цими матеріалами, на його думку, у водойму могли потрапити фрагменти старовинної австрійської цегли, а також кахлі від печей радянського періоду.

«На дні ставу ще можуть бути навіть майже сучасні речі — там на початку 80-х років тимчасові городи були», — каже чоловік.

Інший учасник обговорення також зазначив, що в район водойми могли звозити сміття, яке потім засипали землею.

Таким чином, походження знайденої цегли наразі залишається лише предметом припущень. Чи справді вона пов’язана з історичною забудовою Бережан австро-угорського періоду, чи потрапила у водойму під час пізніших робіт, могли б встановити фахівці після дослідження самої цегли та місця її виявлення.

Падіння рівня води у ставі водночас відкриває можливість побачити те, що десятиліттями залишалося прихованим під водою, і може стати приводом для нових досліджень історії Бережанської водойми.