Патрульні оперативно розшукали хлопця, який пішов з весілля і не повернувся

24 вересня, близько 4-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про безвісти відсутнього чоловіка.

Зв’язавшись із заявницею, патрульні з’ясували, що хлопець – мешканець Львова, приїхав до Тернополя на весілля. О 1 годині ночі вийшов з ресторану на вулиці Руській і зник у невідомому напрямку. На телефонні дзвінки не відповідав та про своє місце перебування нікому з гостей не повідомив. Інспектори передали в орієнтування іншим екіпажам прикмети громадянина, а самі взялися обстежувати прилеглу територію. За якийсь час його вдалося розшукати на залізничному вокзалі. Хлопець спав на лавці.

Інспектори розбудили його, та встановивши особу, доставили до заявниці, після чого відібрали у неї зустрічну заяву