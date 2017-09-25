На Тернопільщині виявлено тіло зниклого грибника

Близько 11:00 годин 24 вересня під час пошуків грибів зник мешканець с. Конюхи Козівського району. Чоловік пішов до лісу, що розташований поряд із селом та не повернувся додому. О 19.30 годин цього ж дня було організовано пошуки 59-річного чоловіка, до яких залучено місцеве населення, працівників Козівського відділення Національної поліції, кінологічний розрахунок ГУ НП в області та позаштатний кінологічний розрахунок УДСНС в області.

На жаль, пошуки не дали результатів і були продовжені сьогодні зранку. О 09.15 годин тіло зниклого чоловіка знайшли місцеві мешканці.

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