Перемога Закону над цілями Сергія Надала

СКАСОВАНО містобудівні умови для будівництва, так званої «академії» в районі парку «Національного Відродження». За це громада повинна подякувати невтомній активістці Юлі Мамчак, а також багатьом небайдужим тернополянам, які виходили на численні акції протестів та допомагали п. Мамчак в її боротьбі.

Наступною дією, яку вимагає закон, мало б стати притягнення до відповідальності Василя Бесаги, як головного архітектора міста. Не дивлячись на значні збитки для громади міста, пов’язані з цим незаконним будівництвом, ми не спостерігаємо реакції мера, який би мав звільнити за такі «досягнення» п. Бесагу і подати на нього в правоохоронні органи.

Але навряд чи варто чекати таких рішень від очільника Тернополя, адже глянувши на історію виникнення цієї забудови парку, ми побачимо «міцний тандем» мера та головного архітектора міста.

В кінці 2012 р. мер підписує рішення, котрими:

• міняє межі парків в сторону їх значного зменшення. (зменшують парки відносно розмірів територій зелених насаджень зазначених у генплані та зон парків і бульварів визначених планом зонування);

• надає земельну ділянку площею 6000 кв. м під будівництво готелю з закладом громадського харчування на підставі неправдивих висновків головного архітектора Бесаги (у своїх висновках головний архітектор зазначає, що згідно з генпланом Тернополя це є територія установ і підприємств обслуговування, а насправді, у генплані, це територія зелених насаджень загального користування).

Але таким чином тернопільський голова порушив Закони України та принципи народовладдя, які вимагають надавати земельні ділянки тільки на підставі затверджених планів зонування міст погоджених громадою. Адже у плані зонування Тернополя, на цей час, — це зона бульварів та парків, де таке будівництво заборонено.

Тож наш мер ставить наступну ціль, змінити план зонування у свою користь, щоб не нести відповідальності за незаконно підписані рішення. І згодом ставить підпис на документах, якими виділяють сотні тисяч проектному інституту на розробку іншого плану зонування території Тернополя. Але розуміючи, що громада не погодить забудову парків, команда міського голови громадські слухання імітує.

На початку 2014 року Сергій Надал підписує рішення, яким затверджують план зонування без законних громадських слухань, у якому територія виділена під забудову уже позначена як торговельна зона.

Але план зонування, згідно з законами України, є уточненням генплану, розробляється на його основі та не може йому суперечити. У цьому випадку уже інститут «Діпромісто» грубо порушив законодавство. І доказом цього був підписаний попереднім мером генплан, який погодили, на слуханнях, тернополяни, і вносити в нього зміни раніше 5 років було заборонено. Тож за такі дії команди С.В. Надала було порушено кримінальні справи по кількох десятках ділянок зелених зон Тернополя, але вони тягнуться уже п’ятий рік. Саме це породило у цих зловмисників відчуття безкарності і кількість таких порушень більшає, зокрема і в інтересах осіб пов’язаних тим чи іншим чином з правоохоронними органами.

Намагаючись уникнути відповідальності команда мера пішла на обман, і згодом, на офіційному сайті міської ради з’явився зовсім інший генплан 2008 року, ніж той який був опублікований в засобах масової інформації, погоджений громадою та міською радою у 2010 р. На наш запит, хто фінансував розробку нового генплану, інститут заперечив, що вносив зміни у генплан після передачі його міській раді 10.02.2010 р., а у матеріалах міської ради, ми не знайшли сум на оплату цих, не дешевих, робіт інституту, що й не дивує. Кошти, мабуть, були корупційні, і робилось це все таємно та за змовою осіб над якими нависла кримінальна відповідальність.

Невдовзі, у 2017 році, завдяки фізичному й моральному тиску тітушок, завезених ВО «Свобода» з інших міст України, під керівництвом народного депутата Головка Михайла та його помічників, Сергію Надалу та допущеним ними до голосування міськими депутатами від ВО «Свобода» вдалось «зігнати» на засідання сесії критичну масу депутатів інших фракцій та заставити проголосувати їх за зміни у генплан. Цими змінами територію зелених насаджень загального користування, на цій ділянці, замінено на територію установ і підприємств обслуговування.

То ж навіть без вартості проведених будівельних робіт, на так званій «академії» в районі парку «Національного Відродження», команда мера, на свої цілі, уже витратила сотні тисяч коштів громади, без її згоди. А імітуючи своїми підписами документів законність цього будівництва, уже завдано збитків на мільйони, які, можливо, потрібно буде повернути забудовнику, якщо вони не діяли за змовою.

Усього цього могло не статись, якби тернополяни не вірили пройдисвітам, не дали чужинцям тиснути на своїх депутатів, діяли згуртовано у відстоюванні інтересів не тільки біля своїх будинків, а й по всій території міста, заради майбутнього Тернополя.