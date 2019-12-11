У Великих Бірках освячено новий храм, який збудували за два роки

8 грудня стало незабутнім святом для вірних УГКЦ смт. Великі Бірки (Тернопільщина). Цього дня на парафію прибув архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк та здійснив Чин освячення нового храму на честь святих верховних апостолів Петра і Павла. Нова святиня – плід 2-річної праці місцевої громади, о. Івана Яцика, (який виконує уряд адміністратора храму), та підтримки самого владики.

Власне, на Божественну Літургію прибули сотні вірних, для яких побудова храму стала спільним ділом на славу Божу, що об’єднало громаду. У самому ж містечку – це вже друга святиня УГКЦ, яка розташована у зоні нових будов. Високопреосвященний Василій Семенюк заніс на Службі Божій молитви до Престолу Всевишнього за благодать для нової святині та парафії, а також поділився духовними роздумами у євангельській проповіді.

На дійство численно прибули священики Великобірківського деканату на чолі з деканом о. Василем Брегіном. Митрополит Василій нагородив активних учасників будівництва подячними грамотами, а, відтак, освятив воду.

До слова, 2 роки тому у містечку відбувся Чин освячення наріжного каменя та встановлення пам’ятного хреста на місці будівництва храму.

прес-служба архиєпархії

світлини Іванни Гошій