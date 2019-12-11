Русло річки Збруч у Скалі-Подільській зменшилося до одного метра

Ще в 2016 році громадські активісти били на сполох – пересихання річок провокує не лише спека та відсутність дощів, а й недобросовісні підприємці, які самовільно захоплюють землі на споруджують на них дамби. Зокрема, на території Скала-Подільської міської ради перегородили річку Збруч без жодних документів та дозволів.

«Зафіксувавши перекриття Збруча у Бережанці, неподалік Скали-Подільської, ми зверталися у природоохоронні органи, які надали нам інформацію, що дозволів на роботу таких об’єктів профільні управління не надавали. Надіслали запити в управління водгоспу, екології, екоінспекцію і просили надати роз’яснення з приводу будівництва дамб. З’ясувалося, що жодних погоджень немає», – розповідає керівник “ГО «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля» Андрій Об’єщик.

Завдяки громадським активістам за цю справу взялася екоінспекція та правоохоронці, які констатували факт порушення. Однак це поодинокий випадок, на який звернули увагу. За словами активістів, таких незаконних перекриттів десятки і саме вони вбивають річку. Однак за екологічні порушення у нашому краю беруться в останню чергу. Зазвичай, тоді, коли вони досягають вже катастрофічних масштабів.

— Станом на 10 грудня 2019 року, ми дочекалися останньої серії з міні-серіалу “Перегородження р.Збруч у Скалі-Подільській”, — пише громадський активіст Сергій Бондарчук у групі ГО”Скеля” Скала-Подільський осередок. — Це останній пост в групі і я її закрию. Як видно на фото,самої річечки витікає менше метра. Місцевим мешканцям хочу подякувати за мовчазне спостерігання даного будівництва. ( Це ж не з сусідом за 10 см подвір’я судитись!). Також бажаю успіхів місцевим чиновникам і депутатам усіх рівнів,- котрі давали різні “погодження” на проведення даних будівельних робіт; і звісно інспектуючим та каральним органам,котрі як сліпі кошенята ніц не виділи протизаконного, – ви рідну маму продасте за “шакаладку”. Тварюки продажні.