Переможниця Міжнародного конкурсу – дівчинка з Тернопільщини

П’ятикласниця Бережанської загальноосвітньої школи №1 Марія Карась, яка зайняла перше місце в обласному етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, отримала диплом переможця і відзнаку Союзу українок Австралії.

Спілкуючись із Марією та її мамою, Ольгою Володимирівною, вчителькою початкових класів цього ж навчального закладу, взнав, що наполеглива дівчинка з третього класу бере участь у цьому конкурсі. Торік здобула першість у районному етапі, а на обласному – стала четвертою. Марія каже, що важливою для неї була допомога і підтримка педагогів Тетяни Андріївни Дубіч і заслуженого вчителя України, директора школи Ольги Миколаївни Ганич.

Любов до української мови, літератури – у Марії в генах, – каже мама Ольга Володимирівна Карась. Адже походить із патріотичної родини, її бабуся, на честь якої вона названа, свого часу була активісткою товариства «Просвіта» у селі Рибники Бережанського району. У сім’ї шанобливо ставляться до народних традицій звичаїв і обрядів.

Марія уже надіслала виконане завдання на ІV Всеукраїнський етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, результати якого оприлюднять на початку травня. То ж побажаймо їй удачі і перемоги.

Петро ГУДИМА для газети “Сільський господар плюс”