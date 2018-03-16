Розпочалося спеціальне розслідування через загибель інженера на одному з кар’єрів Тернопільщини

Управлінням Держпраці у Тернопільській області розпочато спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 13 березня 2018 року у ТОВ «Кар’єр Городниця» з головним інженером підприємства 1987 року народження.

За попередніми даними, під час руху фронтального навантажувача ЗЛ-50 головний інженер кар’єру знаходився на його підніжці, не втримавшись, впав під колеса навантажувача.

Остаточні обставини та причини нещасного випадку відповідно до Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві з’ясовуватиме комісія Управління.

Держпраці вкотре наголошує на неухильному дотриманні правил охорони праці та техніки безпеки задля збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності.