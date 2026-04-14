Перевірка поліції на Тернопільщині: виявлено недотримання прав людини

Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели моніторингове відвідування відділення поліції №4 у Збаражі Тернопільського районного управління поліції.

Під час візиту перевіряли дотримання прав осіб, які перебувають у відділенні, зокрема умови утримання, проведення слідчих дій та доступність будівлі для людей з інвалідністю.

Моніторингова група оглянула приміщення, поспілкувалася з працівниками та проаналізувала документацію.

Серед позитивних моментів — наявність кімнат для слідчих дій і прийому громадян, спеціальної кімнати, дружньої до дитини, а також приміщення для затриманих, де забезпечують харчування і воду. Працівники також пройшли навчання з надання домедичної допомоги.

Водночас виявлено низку порушень. Зокрема, будівля не є повністю доступною для маломобільних груп населення, а інформаційні стенди не містять необхідних відомостей про захист персональних даних.

Окремо зафіксовано порушення права затриманих на конфіденційне спілкування із захисником. Приміщення для таких зустрічей фактично використовується не за призначенням, а альтернативні кімнати не забезпечують належної конфіденційності.

За результатами перевірки буде підготовлено звіт із рекомендаціями для усунення виявлених недоліків.